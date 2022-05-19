Глава МВД дал оценку протестам националистов на Банковой

10:19 15 августа Киев, Украина

Вечером, 14 августа, после столкновения полиции с разбушевавшимися протестующими Нацкорпуса, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокоментировал эти события в Facebook. Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право на мирный протест, написал он.

"Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ. Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги", - написал в соцсети глава МВД.

Монастырский уверяет, что каждый участник акции, пройдя проверку, обязательно был бы допущен к ОП, поскольку об этом митингующих предупредили заранее.

Он добавил, что было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским.

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как насчет других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!", - подчеркнул Монастырский.

Он также поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей и медиков за работу во время акции.

Напомним, Национальный корпус проводил акцию «Остановим капитуляцию», требуя отказаться от формулы Штайнмайера и подачи воды в Крым. После столкновений у ОП Нацкорпус направился к дому президента Владимира Зеленского в Мариинском парке. Там участники акции начали бросать дымовые шашки во двор многоквартирного дома. Потом националисты разошлись. В ходе столкновений под ОП пострадало восемь полицейских. В полиции сообщили, что начато уголовное производство.