Глава МВД дал оценку протестам националистов на Банковой

Вечером, 14 августа, после столкновения полиции с разбушевавшимися протестующими Нацкорпуса, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокоментировал эти события в Facebook. Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право на мирный протест, написал он.
Монастырский уверяет, что каждый участник акции, пройдя проверку, обязательно был бы допущен к ОП, поскольку об этом митингующих предупредили заранее.
Он добавил, что было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским.
Он также поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей и медиков за работу во время акции.
Напомним, Национальный корпус проводил акцию «Остановим капитуляцию», требуя отказаться от формулы Штайнмайера и подачи воды в Крым. После столкновений у ОП Нацкорпус направился к дому президента Владимира Зеленского в Мариинском парке. Там участники акции начали бросать дымовые шашки во двор многоквартирного дома. Потом националисты разошлись. В ходе столкновений под ОП пострадало восемь полицейских. В полиции сообщили, что начато уголовное производство.
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