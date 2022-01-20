Глава МВД Беларуси считает белорусскую милицию «самой гуманной в мире»

05:50 07 Сентябрь Киев, Украина

В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси прошел Марш единства — акция в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы. На марш в столице собралось около 100 тысяч людей. К 16:00 протестующие вплотную подошли к оцеплению возле резиденции Лукашенко. Начались задержания, силовики вели себя крайне агрессивно, применяли слезоточивый газ.



В оправдание действий милицции, Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что белорусская милиция является «самой гуманной и хладнокровной в мире».



«Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — заявил Караев.



Он также сообщил, что в больницах «с тяжелыми увечьями» находятся 30 силовиков.







