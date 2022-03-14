Глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал увеличить темпы COVID-вакцинации

07:24 15 июня Киев, Украина

Как известно, с приходом нового руководителя в Минздрав, в Украине резко оживилась работа по вакцинации населения от коронавируса. Как заявил вчера в вечернем телеэфире глава МОЗ Виктор Ляшко, власти Украины намерены увеличить мощности вакцинации, чтобы до конца лета сделать 10 миллионов прививок от коронавируса.

По данным министра, за первые 10 дней июня сделано 534 тысячи прививок.

"Чтобы выполнить 10 миллионов доз до конца летнего периода, мне нужно сейчас вывести систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что мы ее имеем с опозданием в начале июня, мы поставили себе ориентир - 160 тысяч в сутки", - подсчитал министр.

При этом он анонсировал, что темпы вакцинации будут увеличиваться, и ко Дню Независимости Минздрав планирует выйти на 220 тысяч прививок в сутки.

"Если не будет сбоя с поставками вакцин", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, перед назначением на должность главы МОЗ Ляшко пообещал провести 10 миллионов COVID-прививок за лето.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 22 219 человек, а на выходных в 16 регионах страны было сделано 31 305 инъекций.