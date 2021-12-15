Глава Минздрава Степанов сообщил о новых контрактах на поставки вакцин

09:19 27 Март Киев, Украина

Как сообщил в прямом эфире телевидения министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Минздрав планирует осуществить скорейшее заключение очередных контрактов на поставку в страну COVID-вакцины. По словам министра, на сегодня законтрактовано уже 14 млн доз препарата.

"У нас на сегодня законтрактовано уже 14 млн доз вакцины, плюс 8 млн по COVAX - это 22 млн доз. И я думаю, в ближайшие дни мы объявим о заключении соответствующих контрактов. Мы говорим о сроках поставки только в этом году ", - заявил министр.

Он добавил, что по два миллиона доз законтрактовано вакцин CoronaVac и AstraZeneca, а препарата Novavax законтрактовали 10 млн.

До конца года, по словам Степанова, планируется получение дополнительных пяти миллионов доз вакцины Novavax.

Ранее глава Минздрава назвал условие остановки транспорта. Основным показателем для Кабмина является состояние медицинской системы. В случае ее коллапса транспорт остановят полностью.

Добавим, в МОЗ сделали прогноз по эпидемии COVID в Украине. Эпидемическая ситуация по коронавирусу в Украине продолжит ухудшаться еще несколько недель.