Глава Минздрава Степанов сообщил о новых контрактах на поставки вакцин

Как сообщил в прямом эфире телевидения министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Минздрав планирует осуществить скорейшее заключение очередных контрактов на поставку в страну COVID-вакцины. По словам министра, на сегодня законтрактовано уже 14 млн доз препарата.
Он добавил, что по два миллиона доз законтрактовано вакцин CoronaVac и AstraZeneca, а препарата Novavax законтрактовали 10 млн.
До конца года, по словам Степанова, планируется получение дополнительных пяти миллионов доз вакцины Novavax.
Ранее глава Минздрава назвал условие остановки транспорта. Основным показателем для Кабмина является состояние медицинской системы. В случае ее коллапса транспорт остановят полностью.
Добавим, в МОЗ сделали прогноз по эпидемии COVID в Украине. Эпидемическая ситуация по коронавирусу в Украине продолжит ухудшаться еще несколько недель.
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