Глава Минцифры в ООН рассказал о цифровой трансформации Украины

07:04 28 Апрель Киев, Украина





Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Генеральной Ассамблее Правительство Украины планирует создать цифровые возможности для всех граждан страны, включая людей с инвалидностью, пожилых и молодежь.Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в ходе тематической дискуссии высокого уровня по вопросам цифрового сотрудничества и связи.

Федоров отметил, что для украинского правительства цифровая трансформация является приоритетом во всех сферах, и цель - «создать успешную цифровую страну с равными возможностями для всех». По его словам, на сегодняшний день Украина является первой страной в мире с цифровыми паспортами и четвертой в Европе - с цифровыми удостоверениями водителя. Он также рассказал о цифровом бренде страны - приложении Дія.



Министерство цифровой трансформации, по его словам, провело комплексное исследование по проблемам «цифрового разрыва». Результаты свидетельствуют о недоступности цифровых технологий и недостатке базовой цифровой грамотности как ключевых факторах преодоления «разрыва», отметил Федоров.



Для решения этой проблемы, сказал министр, правительство запускает цифровые сервисы для украинцев и работает над обеспечением высокоскоростного интернета для 95% граждан. Федоров также рассказал, что в этом году с помощью оптического волокна будет охвачено около 6 тысяч объектов социальной инфраструктуры - школы, больницы, библиотеки в небольших селах и сельских районах.

«Еще один вызов, с которым мы сталкиваемся, - это цифровая безграмотность и недоверие к цифровым услугам, - сказал вице-премьер. - Поэтому мы запустили проект Diia.Digital Literacy ».

Правительство, по его словам, планирует научить 6 миллионов украинцев основным навыкам работы с цифровыми технологиями за три года.



Федоров также рассказал о разработке Стратегии цифровой доступности для создания «реальной беспрепятственной среды для всех».



Как сообщалось, более 100 партнеров из государственного и частного сектора принимают цифровые документы в приложении Дія.



Украина стала первой страной в мире, в которой электронные паспорта имеют такую же юридическую силу, как их бумажные аналоги.