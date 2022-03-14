Глава МИД Украины надеется, что Байден обсудит с Путиным войну в Украине

12:59 14 июня Киев, Украина

Сейчас не только Украина, но и весь мир заинтригован предстоящей встречей Байден-Путин. Во многом будущее нашей страны будет зависеть от этой встречи. В своем интервью изданию The Washington Post глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил надежду правительства Украины на то, что президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным даст ему понять, что война с Украиной на Донбассе потерпела неудачу.

"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно оставить Украину", - сказал Кулеба.

Он в очередной раз указал на недопустимость достижения лидерами сделок по Украине без Украины.

"Это наш абсолютно нерушимый принцип", - подчеркнул Кулеба.

При этом сам Кулеба не ожидает, что это произойдет в Женеве. Он надеется на то, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в своей борьбе".

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США обсудит с лидерами НАТО предстоящие переговоры с российским коллегой и отправится на встречу "при полной поддержке всех союзников".

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.