Глава МИД Украины надеется, что Байден обсудит с Путиным войну в Украине

Сейчас не только Украина, но и весь мир заинтригован предстоящей встречей Байден-Путин. Во многом будущее нашей страны будет зависеть от этой встречи. В своем интервью изданию The Washington Post глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил надежду правительства Украины на то, что президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным даст ему понять, что война с Украиной на Донбассе потерпела неудачу.
Он в очередной раз указал на недопустимость достижения лидерами сделок по Украине без Украины.
При этом сам Кулеба не ожидает, что это произойдет в Женеве. Он надеется на то, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в своей борьбе".
Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США обсудит с лидерами НАТО предстоящие переговоры с российским коллегой и отправится на встречу "при полной поддержке всех союзников".
Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.
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