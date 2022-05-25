Глава МИД Кулеба назвал Украину «странным государством»

Никто не станет отрицать тот факт, что у каждой страны, каждого правительства есть своя особенная черта. В своем недавнем интервью Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, по какой причине он назвал Украину "странным государством".

"Украина - странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом", - об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, насколько власти готовы к возвращению Крыма.

Кулеба отметил, что в каждом органе госвласти уже должен существовать план не только того, что "мы делаем для содействия деоккупации Крыма, но и того, что мы будем делать, когда деоккупация начнется".

Такие планы, считает министр, должны быть у представителей силовых структур, экономистов, экологов, педагогов, государственных управленцев и других.

По словам Кулебы, за последний год власти намного лучше подготовились к "возвращению Крыма", чем за семь прошедших лет.

Ранее МИД озвучил состав участников Крымской платформы. В инаугурационном саммите примут участие представители 44 стран, в том числе девять президентов.