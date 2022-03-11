Глава МИД ФРГ уверен, что Северный поток будет достроен

Благодаря санкциям, строительство Северного потока было остановлено в декабре прошлого года. Вопрос продолжения этого строительства стоит по-прежнему остро. Но, между тем, глава МИД Германии Хайко Маас в своем интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, которое было опубликовано сегодня, 17 октября, выразил уверенность в том, что Северный поток-2 будет достроен.
Говоря о критике проекта американцами, Маас отметил: "О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь - в Европе".
Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.
Он указал на то, что, помимо инцидента с Навальным, есть и другие проблемы, которые осложняют сотрудничество между Германией и Россией. "К сожалению, в Германии у нас имеются и другие конфликтные темы в отношениях с Москвой, например, убийство в Тиргартене и хакерская атака на Бундестаг", - напомнил Маас.
Напомним, в начале октября Дания разрешила достроить Северный поток-2. Но разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.
Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года после введения американских санкций.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии