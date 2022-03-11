Глава МИД ФРГ уверен, что Северный поток будет достроен

13:33 17 октября Киев, Украина

Благодаря санкциям, строительство Северного потока было остановлено в декабре прошлого года. Вопрос продолжения этого строительства стоит по-прежнему остро. Но, между тем, глава МИД Германии Хайко Маас в своем интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, которое было опубликовано сегодня, 17 октября, выразил уверенность в том, что Северный поток-2 будет достроен.

"Я исхожу из того, что Северный поток-2 будет достроен до конца. Вопрос, когда", - сказал он.

Говоря о критике проекта американцами, Маас отметил: "О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь - в Европе".

"Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти", - заметил министр. "США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же", - добавил Маас.

Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

"Что касается Украины и Ливии, в целом есть также положительное развитие. Перемирие на востоке Украины соблюдается до сих пор дольше всего с начала конфликта", - сказал Маас.

Он указал на то, что, помимо инцидента с Навальным, есть и другие проблемы, которые осложняют сотрудничество между Германией и Россией. "К сожалению, в Германии у нас имеются и другие конфликтные темы в отношениях с Москвой, например, убийство в Тиргартене и хакерская атака на Бундестаг", - напомнил Маас.

Напомним, в начале октября Дания разрешила достроить Северный поток-2. Но разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.

Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года после введения американских санкций.