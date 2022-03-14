Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, в чем трудности Украины на пути в НАТО

06:51 15 июня Киев, Украина

Вчера, 14 июня, прошел саммит стран-членов НАТО, на котором в очередной раз была подтверждена готовность Альянса выдать Украине План действий по членству (ПДЧ), но не оговорены конкретные сроки. Как заявил в вечернем эфире ток-шоу Свобода слова глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба, лидеры Североатлантического альянса не предоставляют Украине ПДЧ, поскольку ряд стран не желают давать России "такой сигнал".

"Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками-странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что Украина сделала достаточно, в том числе по реформам, чтобы получить ПДЧ.

"Мы должны откровенно говорить с украинским народом о том, что путь между получением ПДЧ и членством - это тоже путь реформ. И для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием. Годы может длиться процесс между получением ПДЧ и приобретением членства, и там еще можно сделать много реформ", - добавил Кулеба.

Напомним, накануне саммит НАТО подтвердил обещание ПДЧ Украине, а также приветствовал значительные реформы, которые были проведены Киевом. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность членам Альянса и в то же время упрекнул их за отсутствие конкретных сроков для следующих шагов для достижения цели.