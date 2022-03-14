Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, в чем трудности Украины на пути в НАТО

Вчера, 14 июня, прошел саммит стран-членов НАТО, на котором в очередной раз была подтверждена готовность Альянса выдать Украине План действий по членству (ПДЧ), но не оговорены конкретные сроки. Как заявил в вечернем эфире ток-шоу Свобода слова глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба, лидеры Североатлантического альянса не предоставляют Украине ПДЧ, поскольку ряд стран не желают давать России "такой сигнал".
При этом он подчеркнул, что Украина сделала достаточно, в том числе по реформам, чтобы получить ПДЧ.
Напомним, накануне саммит НАТО подтвердил обещание ПДЧ Украине, а также приветствовал значительные реформы, которые были проведены Киевом. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность членам Альянса и в то же время упрекнул их за отсутствие конкретных сроков для следующих шагов для достижения цели.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии