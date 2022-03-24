Гибель украинских военных: Киев созывает экстренное заседание ТКГ

Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, погибли двое украинских военных, в связи с этим Киев созывает срочное заседание Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович в пятницу, 30 октября, передает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
За минувшие сутки на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, отчего двое военных погибли, еще двое получили ранения. Боевики вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет на станке, - ред.) и подствольные гранатометы.
Днем ранее неподалеку Водяного также открывали огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где вечером боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.
Днем ранее неподалеку Водяного также открывали огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где вечером боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.
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