Германия: украинские мигранты заразились коронавирусом

15:14 27 Июль Киев, Украина

Украинские трудовые мигранты, работавшие на одной из германских ферм вместе с сезонными работниками из других стран, заразились коронавирусной инфекцией во время вспышки на территории федеральной земли Бавария.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер.

"Среди инфицированных - сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", - сообщил Бумедер.

Весь персонал предприятия отправили на карантин. На этой ферме инфицированы меньшей мере 174 сезонных рабочих. Почти 500 работникам, даже тем, у кого был отрицательный тест на вирус, запрещено покидать помещение. Их обеспечивают всем необходимым.

Однако из украинцев за помощью в консульство в Мюнхене никто так и не обратился.

Напомним, в Эстонии у украинских заробитчан выявили коронавирус.