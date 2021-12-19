Геращенко пообещал "провокаторам на Банковой достойный, жесткий, законный ответ"

Протесты в защиту Стерненко, которые проходили под ОП, принесли ущерб налогоплательщикам Украины почти на два миллиона гривен. В связи с этим МВД готовит ряд подозрений.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он отметил, что "каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что с наших налогов строились здания, из налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за деяния свои". Геращенко также пообещал "провокаторам достойный, жесткий, законный ответ".
Напомним, 20 марта у Офиса президента прошла масштабная акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ее участники разрисовали админздание и обстреляли его из пиротехники.
Как сообщили на Банковой, протестующие нанесли зданию ОП ущерб на сумму не менее двух миллионов гривен. Сейчас ГУД подбирает компании для ремонта Офиса президента.
Напомним, 20 марта у Офиса президента прошла масштабная акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ее участники разрисовали админздание и обстреляли его из пиротехники.
Как сообщили на Банковой, протестующие нанесли зданию ОП ущерб на сумму не менее двух миллионов гривен. Сейчас ГУД подбирает компании для ремонта Офиса президента.
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