Геращенко пообещал "провокаторам на Банковой достойный, жесткий, законный ответ"

09:42 23 Март Киев, Украина

Протесты в защиту Стерненко, которые проходили под ОП, принесли ущерб налогоплательщикам Украины почти на два миллиона гривен. В связи с этим МВД готовит ряд подозрений.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

"У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекло в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждая из них будет подкреплена видеозаписью с указанием - кто, в какой момент, что сделал", - сказал Геращенко.

Он отметил, что "каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что с наших налогов строились здания, из налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за деяния свои". Геращенко также пообещал "провокаторам достойный, жесткий, законный ответ".



Напомним, 20 марта у Офиса президента прошла масштабная акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ее участники разрисовали админздание и обстреляли его из пиротехники.



Как сообщили на Банковой, протестующие нанесли зданию ОП ущерб на сумму не менее двух миллионов гривен. Сейчас ГУД подбирает компании для ремонта Офиса президента.