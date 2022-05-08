Геращенко объяснил, почему не хватает денег на зарплаты медикам

14:42 05 декабря Киев, Украина

Фраза об очередном увеличении зарплат медикам и педагогам звучит так часто, что можно только позавидовать их огромным доходам. На деле же оказывается, что выплаты по этим указам либо мизерные, либо несостоятельные. О причине такого явления в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, масштабное уклонение предпринимателей от уплаты налогов является причиной низкого уровня заработных плат медицинских работников и учителей.

"В Украине продолжается схематоз с уплатой налогов. В нашей стране ряд схем крутятся вокруг продажи контрабандных товаров, крупных торговых сетей, которые делают тысячи своих сотрудников ФОП, чтобы один сотрудник продавал бананы, другой - рыбу, третий - мясо. В итоге происходит колоссальное уклонение от уплаты налогов, в результате чего мы не можем платить нормальные зарплаты врачам и учителям", - отметил чиновник.

В то же время, добавил Геращенко, в стране есть и честные предприниматели - самозанятые лица или те, кто действительно торгует на рынках.

Ранее Национальная служба здоровья информировала, что врачи в Украине получают 9 тысяч гривен в месяц, главврачи - в среднем 23,5 тысячи, средний медперсонал - 7,5 тысячи, а младший - 6,1 тысячи гривен.