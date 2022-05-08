Геращенко объяснил, почему не хватает денег на зарплаты медикам

Фраза об очередном увеличении зарплат медикам и педагогам звучит так часто, что можно только позавидовать их огромным доходам. На деле же оказывается, что выплаты по этим указам либо мизерные, либо несостоятельные. О причине такого явления в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, масштабное уклонение предпринимателей от уплаты налогов является причиной низкого уровня заработных плат медицинских работников и учителей.
В то же время, добавил Геращенко, в стране есть и честные предприниматели - самозанятые лица или те, кто действительно торгует на рынках.
Ранее Национальная служба здоровья информировала, что врачи в Украине получают 9 тысяч гривен в месяц, главврачи - в среднем 23,5 тысячи, средний медперсонал - 7,5 тысячи, а младший - 6,1 тысячи гривен.
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