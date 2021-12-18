Генштаб ответил РФ на заявления об эскалации

17:18 09 Апрель Киев, Украина

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что агрессивные действия РФ в информационном пространстве, это попытка дискредитировать Украину и посеять панику среди мирных жителей.

Об этом говорится в заявлении главы Генштаба Руслана Хомчака в пятницу, 9 апреля.

"Заявления России якобы о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - говорится в заявлении.

Хомчак напомнил, что Украина выбрала политико-дипломатический сценарий урегулирования на Донбассе.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - отметил глава Генштаба.

Вместе с тем он заверил, что военные готовы к адекватному ответу как в случае эскалации на Донбассе, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

"Используя запугивания и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления", - говорится в заявлении.

Хомчак отмечает, что в сложившейся ситуации Украину поддерживает весь мир.

"Вооруженные Силы Украины активно способствуют реализации евроатлантического курса государства. Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. Вооруженные Силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск (сил), в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора", - отмечают в Генштабе.

Хомчак подчеркнул, что сотрудничество Украины и НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Альянсе.