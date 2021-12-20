Генпрокуроры России и Украины приглашены в Беларусь

Для выяснения всех нюансов касательно ситуации с задержанными боевиками "Вагнера" под Минском, президент РБ пригласил генпрокуроров Украины и РФ.
Заявление о необходимости данной встречи глава государства сделал сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
Лукашенко подчеркнул, что если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск, Беларусь сама решит вопрос с задержанными россиянами.
В то же время МИД Украины заявил, что пока не получал согласия Беларуси на выдачу задержанных россиян.
Лукашенко подчеркнул, что если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск, Беларусь сама решит вопрос с задержанными россиянами.
В то же время МИД Украины заявил, что пока не получал согласия Беларуси на выдачу задержанных россиян.
Днем ранее, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Беларуси Александром Лукашенко, во время которого главы государств обсудили экстрадицию задержанных в Минске боевиков ЧВК "Вагнер".
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