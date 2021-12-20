Генпрокуроры России и Украины приглашены в Беларусь

"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.