Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к гражданам

12:01 22 октября Киев, Украина

На сегодняшний день по фактам нарушений избирательного процесса открыто 475 уголовных дел. Ирина Венедиктова призвала свидетелей и жертв правонарушений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора

"Порядок начинается с соблюдения закона. В это воскресенье в стране местные выборы - тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, а и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных "сеток" и "гречкосийства" во всех его проявлениях", - отметила Венедиктова.

По ее словам, в течение предвыборной кампании, по состоянию на 21 октября, открыто 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушению избирательного законодательства и 101 по подкупу избирателей.