Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к гражданам
12:01 22 октября Киев, Украина
На сегодняшний день по фактам нарушений избирательного процесса открыто 475 уголовных дел. Ирина Венедиктова
призвала свидетелей и жертв правонарушений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
"Порядок начинается с соблюдения закона. В это воскресенье в стране местные выборы - тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, а и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных "сеток" и "гречкосийства" во всех его проявлениях", - отметила Венедиктова.
По ее словам, в течение предвыборной кампании, по состоянию на 21 октября, открыто 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушению избирательного законодательства и 101 по подкупу избирателей.
"Нарушения избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы", - добавила генпрокурор.
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