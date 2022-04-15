Генпрокуратура предъявила новое подозрение Тупицкому

14:26 16 июля Киев, Украина





Отстраненному судье КСУ Александру Тупицкому предъявили подозрение в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Госказначейской службы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте", - сказано в сообщении.

По данным следствия, экс-глава КСУ, после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.