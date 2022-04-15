Генпрокуратура предъявила новое подозрение Тупицкому
14:26 16 июля Киев, Украина
Отстраненному судье КСУ Александру Тупицкому предъявили подозрение
в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Госказначейской службы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте", - сказано в сообщении.
По данным следствия, экс-глава КСУ, после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.
"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", - говорится в сообщении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии