Генпрокуратура объявила подозрение замглавы Черноморского флота России

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ходе досудебного расследования установлено, что 20-25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены.
Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.
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