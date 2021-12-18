Генпрокуратура объявила подозрение замглавы Черноморского флота России

12:28 26 Март Киев, Украина

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ходе досудебного расследования установлено, что 20-25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены.

"При этом он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия. Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.