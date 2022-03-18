Где Зеленский взял средства на строительство дорог по программе "Большое строительство"

В Украине успешно идет реализация программы президента "Большое строительство". Дороги строят за счет денежных средств, которые украинский "Нафтогаз" отсудил у российского "Газпрома" .
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью четырем украинским телеканалам.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью четырем украинским телеканалам.
Глава государства отметил, что все видят, что дороги строятся. Никто не остановил эту программу.
Напомним, в декабре 2017 года и в феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решение по встречным искам "Газпрома" и "Нафтогаза" об условиях закупки газа Украиной, а также по транзиту российского газа по территории Украины в Европу. По итогам двух решений Россия должна была выплатить Украине 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в Киеве, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, с другой стороны — намерен разорвать эти контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. В Киеве разрывать контракты не хотели.
"Газпром" в марте обжаловал в Швеции решения арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа. Однако все суды проиграл. В итоге, вместе с пеней, "Газпром" вынужден был заплатить 2,918 млрд долларов США.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, за время карантина из 66 миллиардов гривен Фонда борьбы с коронавирусом, даже с учетом средств на строительство дорог, использовано 23 миллиарда.
На сами дороги потратили меньше чем 10 млрд гривен "ковидного фонда".
"Газпром" в марте обжаловал в Швеции решения арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа. Однако все суды проиграл. В итоге, вместе с пеней, "Газпром" вынужден был заплатить 2,918 млрд долларов США.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, за время карантина из 66 миллиардов гривен Фонда борьбы с коронавирусом, даже с учетом средств на строительство дорог, использовано 23 миллиарда.
На сами дороги потратили меньше чем 10 млрд гривен "ковидного фонда".
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