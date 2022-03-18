Где Зеленский взял средства на строительство дорог по программе "Большое строительство"

18:28 22 октября Киев, Украина





Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью четырем украинским телеканалам. В Украине успешно идет реализация программы президента "Большое строительство". Дороги строят за счет денежных средств, которые украинский " Нафтогаз" отсудил у российского "Газпрома" Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

"Я хочу, чтобы мы все понимали, что происходило с "Большим строительством". Победа, которая у нас была зимой, я считаю, что мы забрали 3 млрд долларов из "Газпрома", отсудили эти деньги и их получил НАК "Нафтогаз". И тут мы поняли, что мы можем сделать большую программу. Мы рассчитывали на все эти деньги. Часть этих денег, а именно 33, мне кажется, или 35 млрд из этих почти 100 млрд были договоренности, что мы их тратим. Наконец, в Украине появятся дороги", — сказал он.

Глава государства отметил, что все видят, что дороги строятся. Никто не остановил эту программу.

"Эти деньги передали в бюджет с НАК "Нафтогаз". Все эти деньги были в бюджете. И часть от этих миллиардов была потрачена на важную программу, которая обеспечивает не только инфраструктуру Украины. Большая часть этой программы — это дороги до тех больниц, куда едут люди и больные COVID-19", — рассказал Зеленский.

Напомним, в декабре 2017 года и в феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решение по встречным искам "Газпрома" и "Нафтогаза" об условиях закупки газа Украиной, а также по транзиту российского газа по территории Украины в Европу. По итогам двух решений Россия должна была выплатить Украине 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в Киеве, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, с другой стороны — намерен разорвать эти контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. В Киеве разрывать контракты не хотели.



"Газпром" в марте обжаловал в Швеции решения арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа. Однако все суды проиграл. В итоге, вместе с пеней, "Газпром" вынужден был заплатить 2,918 млрд долларов США.



По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, за время карантина из 66 миллиардов гривен Фонда борьбы с коронавирусом, даже с учетом средств на строительство дорог, использовано 23 миллиарда.

На сами дороги потратили меньше чем 10 млрд гривен "ковидного фонда".