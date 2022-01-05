ГБР поставило точку в деле Вербицкого и Луценко

08:57 25 Август Киев, Украина

ГБР завершило расследование дела о похищении экс-нардепа Игоря Луценко и убийство активиста Евромайдана Юрия Вербицкого во время событий Евромайдана.

Отмечается, что двое человек подозреваются в:

▪️ незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины);

▪️ создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины);

▪️ незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020).

Один из фигурантов также подозревается в:

▪️ умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);

▪️ истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);

▪️ подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020)

▪️ служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).

Также указывается, что в связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд ", - резюмировали в ГБР.