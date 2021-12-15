Газ в июле подорожал на 7%

10:46 23 Июль Киев, Украина

400;">Газ в Украине опять подорожал. Только за июль месяц тарифы увеличились на 7% и составляет на сегодняшний день 2,30 грн за один кубометр. Подорожание составило 16 копеек.

Следует отметить, что в этой сумме не учтены: налог на добавленную стоимость (НДС) и наценка за транспортировку по газопроводам на территории Украины.

Интересно, что в годовом масштабе цена на газ, напротив, стала ниже.

В частности, теперь ресурс стоит дешевле на 51%, а если брать в сравнение аналогичный период прошлого года, то тариф стал дешевле на 53%.

Напомним! В Украине по итогам мая месяца цена на импортный газ снизилась на 20% в сравнении с результатами апреля текущего года.

Как известно, Украина не зависит от поставок российского газа, но при этом испытывает проблемы, связанные с зависимостью от импорта газа, потребности увеличения внутренней добычи, сокращения спроса.