Гармаш: Россия рассматривает Донбасс как инструмент ослабления Украины

Россия осознанно и целенаправленно создает на территориях, граничащих с ней, "замороженные конфликты". Это своеобразная тактика создания безопасности.

"Я считаю, что Россия идет к реализации абхазского сценария, единственная разница, что она не признает официально эти республики, как она сделала с Абхазией и Южной Осетией. Де-факто интеграция уже идет, очень активно. Вся российская политика направлена на изоляцию, когда они не открывают КПВВ, не дают людям выехать. Политика направлена на разрыв семейных связей, политика по выдавливанию патриотических людей оттуда. Там уже насаждают эти "документы" ОРДЛО, сейчас говорят о призыве в армию срочников, что будет пугать людей, никто не захочет служить в незаконном вооруженном формировании, если он собирается дальше выезжать в Украину и вести свою жизнь в цивилизованных рамках. Я допускаю, что эта политика будет и дальше реализовываться", - объяснил член ТКГ.