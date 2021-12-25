Гаага: военный атташе РФ возил в автомобиле аппаратуру слежения

МИД РФ выразил решительный протест послу Нидерландов после того, как была досмотрена автомашина военного атташе России, в которой обнаружили технику, предназначенную для осуществления слежки.
Временная поверенная в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг в понедельник была вызвана в МИД России в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге.
На Смоленской площади также подчеркнули, что подобные недружественные действия "усложняют и без того непростые двусторонние отношения".
Похоже, назревает еще один серьезный дипломатический скандал.
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