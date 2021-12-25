Гаага: военный атташе РФ возил в автомобиле аппаратуру слежения

11:56 18 Август Киев, Украина

МИД РФ выразил решительный протест послу Нидерландов после того, как была досмотрена автомашина военного атташе России, в которой обнаружили технику, предназначенную для осуществления слежки.

Временная поверенная в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг в понедельник была вызвана в МИД России в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге.

"В МИД РФ выразили решительный протест послу Нидерландов в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге, — говорится в сообщении российского дипведомства. - Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".

На Смоленской площади также подчеркнули, что подобные недружественные действия "усложняют и без того непростые двусторонние отношения".

Похоже, назревает еще один серьезный дипломатический скандал.