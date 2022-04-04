ФСБ России задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали консула Эстонии Марта Лятте якобы при "получении материалов закрытого характера", о каких именно материалах идет речь, в ведомстве не сообщают.
Об этом сообщает Центр управления связями ФСБ.
В ФСБ заявили о явном враждебном характере деятельности консула по отношению к РФ и пообещали применить меры в соответствии с нормами международного права.
В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул Март Лятте находится под стражей. В ведомстве заявили, что дело против Лятте является выдумкой и необоснованным обвинением, передает ERR.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик, консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Через полтора часа после того, как он покинул встречу, его задержали сотрудники ФСБ.
По его словам, это дело является выдумкой и необоснованным обвинением.
Министерство иностранных дел осуждает задержание Лятте и называет его провокационным.
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