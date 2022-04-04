ФСБ России задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге

08:43 07 июля Киев, Украина

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали консула Эстонии Марта Лятте якобы при "получении материалов закрытого характера", о каких именно материалах идет речь, в ведомстве не сообщают.

Об этом сообщает Центр управления связями ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в городе Санкт-Петербурге Март Лятте", - говорится в сообщении.

В ФСБ заявили о явном враждебном характере деятельности консула по отношению к РФ и пообещали применить меры в соответствии с нормами международного права.



В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул Март Лятте находится под стражей. В ведомстве заявили, что дело против Лятте является выдумкой и необоснованным обвинением, передает ERR.



По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик, консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Через полтора часа после того, как он покинул встречу, его задержали сотрудники ФСБ.



По его словам, это дело является выдумкой и необоснованным обвинением.

"Мы можем подтвердить, что это выдумка и совершенно необоснованное обвинение. С точки зрения Эстонии, этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в своих отношениях вместо того, чтобы быть конструктивной и обратить вспять эту негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. Для нас это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", - заявил Леммик.

Министерство иностранных дел осуждает задержание Лятте и называет его провокационным.