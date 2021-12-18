ФСБ РФ задержала двух белорусов за попытку госпереворота и убийства Лукашенко

09:45 18 Апрель Киев, Украина

Очередную блестящую операцию провели доблестные служители ФСБ России. Вчера, 17 апреля, служба безопасности доложила о задержании двух белорусов, которые, по мнению спецслужб, готовили военный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Утверждается, что Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте. В ходе встречи "заговорщики" заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики, утверждают в ФСБ.

Также в российской спецслужбе заявляют, что план военного переворота включал захват радио и телецентров для трансляции обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Якобы готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур.

Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения", говорится в сообщении.

"Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - добавляется в сообщении.

Тем временем, госТВ Беларуси показало сюжет, в котором глава КГБ Иван Тертель сообщил, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в стране.

Ранее сам Лукашенко заявил, что на него и его детей готовили покушение. К этому, по его словам, причастны американские спецслужбы.