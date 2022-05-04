Франция приступила к строительству патрульных катеров для Украины

20:57 03 декабря Киев, Украина

В течение 3 лет Пограничная служба Украины получит 20 современных патрульных кораблей французской компании OCEA.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, заложены первые корпуса катеров.



"Корпуса уже готовы на 30-50%. Через три года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: пять из них будет изготовлено в Украине", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



Ожидается, что в начале весны 2021 года группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.