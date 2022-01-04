Франция и Германия готовы расширить "Нормандию", проблема в РФ

07:57 29 Апрель Киев, Украина

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция и ФРГ готовы к любым предложениям по расширению нормандского формата, которые смогут способствовать урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, но отсутствие политической воли РФ является большим препятствием.

"Я снова и снова слышу этот вопрос (о возможности расширения нормандского формата - ред.). Анка Фельдгузен (посол Германии в Украине - ред.) Может подтвердить, что мы очень открыты для любых предложений. Но я должен заметить, что проблема "Нормандии" - это проблема не формата, а политической воли России, Москвы, и здесь мы ставим большой знак вопроса", - сказал де Понсен.

По его словам, на данный момент необходимо продемонстрировать, что другой формат может быть более продуктивным.

"Но мы вполне готовы усилить связи и с Соединенным Королевством, и с США, и другими странами. Например, мы бы очень радовались, если бы американская администрация назначила нового специального представителя Госдепартамента по Украине", - добавил посол Франции.

Относительно этого де Понсен высказал мнение, что это было бы очень положительной составляющей политики США в отношении Украины.