Форум Украина 30 выходит с карантина: в мае будут обсуждать вопросы безопасности

10:54 10 Май Киев, Украина

Все сессии Всеукраинского форума Украина 30, проходящие в течение мая, будут посвящены вопросам безопасности.

Об этом сообщают организаторы форума в понедельник, 10 мая.



В сообщении подчеркивается, что "Украина – европейское государство, которое противостоит вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации; Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международным демократическим ценностям".

"Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права. Именно поэтому Стратегия национальной безопасности Украины основывается на трех основных принципах государственной политики: сдерживание; устойчивость; взаимодействие", – подчеркивают организаторы.