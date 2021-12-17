ФЛП в "красных" зонах выплатят по 8 тысяч гривен

15:35 24 Март Киев, Украина





ФОПы и работники предприятий в "красных" зонах, получат по 8000 гривен, такой проект закона внес в Верховную Раду Владимир Зеленский. Президент Украины, из-за введения более жестких карантинных мер в регионах, поручил правительству ввести денежные выплаты ФОПам и работникам предприятий, пострадавших из-за карантинных ограничений.ФОПы и работники предприятий в "красных" зонах, получат по 8000 гривен, такой проект закона внес в Верховную Раду Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 24 марта.

"Правительство планирует выплатить предпринимателям, которые находятся в регионах "красной" зоны и пострадали от пандемии коронавируса по 8 тысяч гривен", - сказал премьер.

Ранее Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.