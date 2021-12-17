ФЛП в "красных" зонах выплатят по 8 тысяч гривен

15:35 24 Март Киев, Украина

Президент Украины, из-за введения более жестких карантинных мер в регионах, поручил правительству ввести денежные выплаты ФОПам и работникам предприятий, пострадавших из-за карантинных ограничений.

ФОПы и работники предприятий в "красных" зонах, получат по 8000 гривен, такой проект закона внес в Верховную Раду  Владимир Зеленский.
 
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 24 марта.
"Правительство планирует выплатить предпринимателям, которые находятся в регионах "красной" зоны и пострадали от пандемии коронавируса по 8 тысяч гривен", - сказал премьер. 
Ранее Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.
"Государство готово выплатить ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8000 гривен. Так же как это было зимой. Но мы также ожидаем, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты. Это будет правильно и ответственно", - сказал Шмыгаль.