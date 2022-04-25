Фонд социального страхования начал осуществлять выплаты безработным для организации бизнеса

09:29 26 ноября Киев, Украина

С сегодняшнего дня вступил в силу законопроект, в соответствии с которым украинские безработные смогут получить материальную помощь для организации собственного бизнеса.



Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.



Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.



В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.



Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют



Кроме того, фонды также осуществляют:



- страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего); Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.- страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);



- страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);



- страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;



- оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.