Фокин избегает встречи с комитетом Рады

После скандальных заявлений о полной амнистии сепаратистов и особом статусе для ЛНР и ДНР, первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина пригласили на встречу в комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. По словам нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры, Фокин, сославшись на занятость, отказал парламентскому комитету.
По его словам, "в ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена".
Ранее Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей. А когда его слова вызвали бурную критику, заявил, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".
Позже глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук заявил, что дальнейшую судьбу Фокина после его скандальных высказываний, будет решать Владимир Зеленский.
Также сообщалось, что петиция об отстранении Фокина за сутки набрала треть необходимых голосов.
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