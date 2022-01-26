Фокин избегает встречи с комитетом Рады

05:43 13 Сентябрь Киев, Украина

После скандальных заявлений о полной амнистии сепаратистов и особом статусе для ЛНР и ДНР, первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина пригласили на встречу в комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. По словам нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры, Фокин, сославшись на занятость, отказал парламентскому комитету.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе", - написал Качура.

По его словам, "в ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена".

"Буду требовать незамедлительно провести данную встречу", - добавил он.

Ранее Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей. А когда его слова вызвали бурную критику, заявил, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".

Позже глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук заявил, что дальнейшую судьбу Фокина после его скандальных высказываний, будет решать Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что петиция об отстранении Фокина за сутки набрала треть необходимых голосов.