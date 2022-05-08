Флаг Украины над оккупированным Крымом

Над оккупированным Крымом вознесся флаг Украины. Волонтеры запустили огромное полотно размером 20 метров ко Дню Вооруженных сил, который Украина отмечает сегодня.

По словам волонтера из Краматорска Влада Бороды, флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.

"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", – сказал Влад Борода.

Как считает волонтер, такая акция показывает, что "это наша земля и демонстрация поддержки людям, которые остались на оккупированных территориях и верят в нас".

"Которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", – добавил Влад Борода.

Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали в том числе жители оккупированных территорий.