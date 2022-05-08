Флаг Украины над оккупированным Крымом

Над оккупированным Крымом вознесся флаг Украины. Волонтеры запустили огромное полотно размером 20 метров ко Дню Вооруженных сил, который Украина отмечает сегодня.
По словам волонтера из Краматорска Влада Бороды, флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.
Как считает волонтер, такая акция показывает, что "это наша земля и демонстрация поддержки людям, которые остались на оккупированных территориях и верят в нас".
Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали в том числе жители оккупированных территорий.
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