Фиксация нарушений перемирия на Донбассе продолжается

По информации штаба ООС, за прошедшие сутки было зафиксировано 4 нарушения договора о прекращении военных действий на Донбассе. Это был один обстрел украинских позиций и работы со стороны сепаратистов по укреплению и оборудованию своих позиций.

"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

В штабе также сообщили, что с начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутки 13 августа на Донбассе прошли без обстрелов. В штабе ООС не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины, однако двое украинских военных подорвались на мине. Один из них погиб. Позже стало имя бойца, который погиб от взрыва в ООС.