Евровидение-2021: Украина вошла в пятерку лучших

В Нидерландах закончился международный песенный конкурс «Евровиденье-2021». 65тый конкурс, который в этом году прошел в Роттердаме включал в себя выступления 26 стран. Радует, что Украина заняла не только высокое 5тое место, но и получила второе место по результатам зрительских симпатий.

Триумфатором по итогам подсчета голосов и симпатий жюри стал Måneskin, который выступал от Италии с песней "Zitti e buoni". Выступление группы оценили в 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей), что и сделало ее победителем с минимальным отрывом от других конкурсантов.

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Go_A, которые сорвали шквал аплодисментов в гранд-финале, получили 364 балла - 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей. Представляющий Великобританию исполнитель Джеймс Ньюман занял последнее место, получив ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Российская певица Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место, набрав 204 балла.