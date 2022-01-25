Евросоюз разрабатывает первую военную концепцию

16:10 10 Май Киев, Украина

Совет Евросоюза признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны, а также повышать устойчивости ЕС и его способности противостоять гибридным угрозам .

Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС, 10 мая.

"Сегодня Совет одобрил выводы, подтверждающие его решимость двигаться вперед к реализации повестки дня ЕС по вопросам безопасности и обороны, что позволяет ЕС взять на себя больше ответственности за собственную безопасность”, — говорится в принятой резолюции.

Совет ЕС призвал Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Хосепа Борреля представить первый проект “Стратегического компаса” для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.



В резолюции отмечается, что страны ЕС должны повысить уровень собственной безопасности и обороны, Евросоюз должен увеличить свою способность действовать автономно.

“ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и иметь возможность решать глобальные угрозы и вызовы безопасности”, — считают в Совете.

В то же время, как уточняется в документе, это не отменяет важной роли таких структур, как НАТО и их центрального значения в сфере безопасности.