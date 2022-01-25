Евросоюз разрабатывает первую военную концепцию

Совет Евросоюза признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны, а также повышать устойчивости ЕС и его способности противостоять гибридным угрозам .
Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС, 10 мая.
Совет ЕС призвал Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Хосепа Борреля представить первый проект “Стратегического компаса” для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.
В резолюции отмечается, что страны ЕС должны повысить уровень собственной безопасности и обороны, Евросоюз должен увеличить свою способность действовать автономно.
В то же время, как уточняется в документе, это не отменяет важной роли таких структур, как НАТО и их центрального значения в сфере безопасности.
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