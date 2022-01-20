Евросоюз раскритиковал агрессию Лукашенко

06:17 08 Сентябрь Киев, Украина

Европейский Союз осуждает политические аресты и задержания в Беларуси и ожидает немедленного освобождения всех задержанных и прекращения политических репрессий.

Жозеп Боррель:"Мы решительно осуждаем проведение произвольных и непонятных арестов и задержаний на политической основе в Беларуси, произошедшие с начала кампании перед президентскими выборами. Только что целью стали Мария Колесникова, Андрей Ягоров, Ирина Сухой, Антон Раднянков и Иван Крауцов, в то время, как еще 633 человека были задержаны после мирного Марша Единства, который состоялся в воскресенье".



Напомним: Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их возможном задержании.

Упомянутые в заявлении Борреля Андрея Ягоров и Ирина Сухий также были задержаны.

В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человек, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.