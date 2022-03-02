Евросоюз предложил США тесное сотрудничество для противостояния России

11:38 30 Май Киев, Украина

Евросоюз предложил США тесное сотрудничество ради общей цели - противостоять "нажиму" России.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, которое Брюссель направил в Вашингтон.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа.

В нем также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".



Саммит позволит Европе и США "подтвердить твердую приверженность порядку, основанному на международному правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и безопасности ради более демократического, справедливого, спокойного и безопасного мира", - говорится в проекте заявления.



Bloomberg предполагает, что на саммите Евросоюз и США вместе объявят о намерении противостоять "нажиму" России на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ.



Саммит ЕС - США запланирован на 15 июня в Брюсселе, за ним должна последовать женевская американо-российская встреча на высшем уровне.