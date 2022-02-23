Евросоюз объявил о новой помощи жителям Донбасса в размере EUR25,4 млн

Пострадавшие от российской оккупации мирные жители Донбасса получат материальную помощь от Евросоюза. Размер помощи составил 25,4 млн евро.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 27 мая.
"Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи EUR25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
"Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи EUR25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
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