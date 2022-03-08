Евросоюз на год продлил санкции против РФ за применение химического оружия

Сегодня Совет ЕС продлил все санкции за "применение химического оружия" в том числе против россиян за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери еще на один год, сообщается в заявлении Совета ЕС.
"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек - пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех - с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Также санкции введены в отношении одной организации - сирийского Центра научных исследований и изысканий", - говорится в документе.
"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек - пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех - с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Также санкции введены в отношении одной организации - сирийского Центра научных исследований и изысканий", - говорится в документе.
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