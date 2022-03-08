Евросоюз готов ввести санкции против Лукашенко

Совет Европейского Союза по иностранным делам пришел к заключениям по событиям в Беларуси, указав на готовность ЕС ввести санкции против правительства РБ.
Такое решение Совет принял в понедельник, 12 октября, в Люксембурге.
В коммюнике Совета ЕС сообщается, что в случае, если ситуация с задержаниями оппозиционеров не улучшится, будут введены ограничительные меры. В документе есть ограничительные меры, введенные в отношении 40 лиц, "ответственных за мошеннический характер президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов". Совет призвал освободить всех произвольно задержанных, включая политических заключенных.
В документе указано, что ЕС планирует "сократить двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне". При этом отмечается, что власти Евросоюза готовы существенно активизировать свое политическое участие и финансовую помощь Беларуси при условии "уважения ее властями принципов демократии, верховенства права и прав человека".
В коммюнике Совета ЕС сообщается, что в случае, если ситуация с задержаниями оппозиционеров не улучшится, будут введены ограничительные меры. В документе есть ограничительные меры, введенные в отношении 40 лиц, "ответственных за мошеннический характер президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов". Совет призвал освободить всех произвольно задержанных, включая политических заключенных.
В документе указано, что ЕС планирует "сократить двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне". При этом отмечается, что власти Евросоюза готовы существенно активизировать свое политическое участие и финансовую помощь Беларуси при условии "уважения ее властями принципов демократии, верховенства права и прав человека".
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