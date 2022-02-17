Европейские лидеры соберутся для обсуждения политики РФ

Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова в интервью для СМИ рассказала о саммите, который состоится на следующей неделе. Цель собрания лидеров европейских стран – обсуждение санкций против Российской Федерации.
Она сказала, что новые санкции должны также стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.
Йоурова добавила, что разочарована подходом ряда других европейских стран и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.
Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы. К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
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