Европейские лидеры соберутся для обсуждения политики РФ

Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова в интервью для СМИ рассказала о саммите, который состоится на следующей неделе. Цель собрания лидеров европейских стран – обсуждение санкций против Российской Федерации.

Она сказала, что новые санкции должны также стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.

"Законные требования Европейского Союза к российской стороне повторяются: прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", - сказала Йоурова.

Йоурова добавила, что разочарована подходом ряда других европейских стран и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.

Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы. К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.