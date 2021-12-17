Еврокомиссия заявила о начале третьей волны коронавируса
15:57 19 Март Киев, Украина
В Европе началась третья волна пандемии, для наиболее эффективной борьбы с коронавирусом необходимо ускорить темпы вакцинации.
Об этом заявила в пятницу, 19 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.
Спинант напомнила, что в ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения.
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