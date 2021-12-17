Еврокомиссия заявила о начале третьей волны коронавируса

15:57 19 Март Киев, Украина

В Европе началась третья волна пандемии, для наиболее эффективной борьбы с коронавирусом необходимо ускорить темпы вакцинации.

Об этом заявила в пятницу, 19 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.

Спинант напомнила, что в ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения.