Еврокомиссия выразила обеспокоенность сменой руководства Нафтогаза

15:37 30 Апрель Киев, Украина

Управление государственными предприятиями, будь-то Украина или любая другая страна, должно происходить в полном соответствии с принципами корпоративного управления.
 
Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Петер Стано в пятницу, 30 апреля.
"На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в Нафтогазе и мы призываем руководство Украины обеспечить, что управление государственными предприятиями происходило в полном соответствии с принципами корпоративного управления", – сказал Стано.
Он добавил, что "вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении".

Напомним, 28 апреля Кабинет Министров отправил в отставку главу Нафтогаза Андрея Коболева. В тот же день этот пост занял Юрий Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.