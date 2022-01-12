Еврокомиссия выразила обеспокоенность сменой руководства Нафтогаза

Управление государственными предприятиями, будь-то Украина или любая другая страна, должно происходить в полном соответствии с принципами корпоративного управления.
Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Петер Стано в пятницу, 30 апреля.
Он добавил, что "вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении".
Напомним, 28 апреля Кабинет Министров отправил в отставку главу Нафтогаза Андрея Коболева. В тот же день этот пост занял Юрий Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.
Напомним, 28 апреля Кабинет Министров отправил в отставку главу Нафтогаза Андрея Коболева. В тот же день этот пост занял Юрий Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.
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