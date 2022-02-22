Эвакуированные граждане Украины из Сектора Газа уже в Киеве

10:06 27 Май Киев, Украина

Самолет с украинцами, гражданами Молдовы и Болгарии, которые были эвакуированы из Сектора Газа утром приземлился в Борисполе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в четверг, 27 мая.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве . Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии", – говорится в сообщении.

Гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе. Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины. Поэтому паспорт с сине-желтым флагом - это залог того, что государство не покинет своего гражданина один на один с бедой.



С целью организации эвакуации украинцев из Сектора Газы отечественное МИД и дипломаты провели ряд непростых переговоров. В тесном сотрудничестве и координации государственные институты обеспечили безопасное возвращение украинцев домой. Именно так и должно действовать государство ради спасения своих граждан.



Как отметил Владимир Зеленский, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они ни оказались.