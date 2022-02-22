Эвакуированные граждане Украины из Сектора Газа уже в Киеве

Самолет с украинцами, гражданами Молдовы и Болгарии, которые были эвакуированы из Сектора Газа утром приземлился в Борисполе.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в четверг, 27 мая.
Гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе. Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины. Поэтому паспорт с сине-желтым флагом - это залог того, что государство не покинет своего гражданина один на один с бедой.
С целью организации эвакуации украинцев из Сектора Газы отечественное МИД и дипломаты провели ряд непростых переговоров. В тесном сотрудничестве и координации государственные институты обеспечили безопасное возвращение украинцев домой. Именно так и должно действовать государство ради спасения своих граждан.
Как отметил Владимир Зеленский, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они ни оказались.
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