Эскалация конфликта на Донбассе — ответ РФ на санкции и неуступчивость Киева

18:54 07 Апрель Киев, Украина

С конца декабря на Донбассе наблюдается рост числа нарушений режима прекращения огня, Украина не заинтересована в эскалации конфликта и открывает огонь, исключительно в ответ на вражеские обстрелы.



Украина привержена дипломатическому разрешению ситуации, заявил министр иностранных дел Дмитрий Украина привержена дипломатическому разрешению ситуации, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы... никакого подкрепления с целью перехода в наступление мы не осуществляем, кроме обычных военных ротаций. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", - заявил министр.

По его словам, с помощью обострения на Донбассе РФ пытается напугать власти Украины, чтобы сделать их более гибким в переговорах.

"Россияне используют эту эскалацию как способ укрепить свои позиции в Нормандском формате. Кроме того, это сигнал странам Запада в целом, своеобразный ответ, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального. Месседж Кремля: что бы вы ни делали, мы делаем и будем делать все, что захотим. Поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле гораздо шире, чем вопрос Украины", - отметил Кулеба.

Также Кулеба добавил, что для движения к реальному урегулированию конфликта необходима или более активная позиция Франции и Германии в рамках Нормандского формата, или дополнительный фактор за пределами этого формата.