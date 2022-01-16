Еще один класс перешел на "дистанционку"

В Хотине Черновицкой области положительный результат теста на COVID-19 получил ученик десятого класса. Одноклассники парня перешли на дистанционную форму обучения.
"Класс, в котором заболел ученик, перешел на дистанционную форму обучения. Он будет две недели на самоизоляции. Были ли контактные дети с того класса, определят медики, которые будут делать соответствующие анализы", - рассказала педагог.
На COVID-19 также заболела одна из техработниц этой школы, которая сейчас находится на самоизоляции.
Напомним, в Украине школы одна за другой закрываются на карантин, а классы по очереди отправляют на дистанционное обучение.
"Класс, в котором заболел ученик, перешел на дистанционную форму обучения. Он будет две недели на самоизоляции. Были ли контактные дети с того класса, определят медики, которые будут делать соответствующие анализы", - рассказала педагог.
На COVID-19 также заболела одна из техработниц этой школы, которая сейчас находится на самоизоляции.
Напомним, в Украине школы одна за другой закрываются на карантин, а классы по очереди отправляют на дистанционное обучение.
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