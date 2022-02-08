Еще 300 человек задержаны на митинге в Беларуси

В Беларуси не утихают митинги и протесты. В результате мирного митинга, прошедшего накануне в субботу, силовики задержали около 300 жителей, несогласных с результатами выборов. Информацию предотавил центр «Весна», занимающийся защитой прав белорусов.

Отмечается, что среди задержанных оказалась сотрудница посольства Великобритании в Минске Инна Ромашевская.

В то же время, по данным портала TUT.BY, правоохранители начали постепенно отпускать схваченных на женском марше девушек. Их родственники и друзья собрались под РУВД в ожидании.

"Девушек отпускают медленно, так как внутри, по словам одной из вышедших из стен РУВД, только один сотрудник, который откатывает пальцы. За час с 20:00 до 21:00 вышло примерно восемь девушек", - сообщил очевидец.

Как сообщалось, сотрудники ОМОН провели задержания участниц субботнего женского марша в Минске. В акции приняли участие около двух тысяч активисток.