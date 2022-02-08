Еще 300 человек задержаны на митинге в Беларуси

В Беларуси не утихают митинги и протесты. В результате мирного митинга, прошедшего накануне в субботу, силовики задержали около 300 жителей, несогласных с результатами выборов. Информацию предотавил центр «Весна», занимающийся защитой прав белорусов.
Отмечается, что среди задержанных оказалась сотрудница посольства Великобритании в Минске Инна Ромашевская.
В то же время, по данным портала TUT.BY, правоохранители начали постепенно отпускать схваченных на женском марше девушек. Их родственники и друзья собрались под РУВД в ожидании.
Как сообщалось, сотрудники ОМОН провели задержания участниц субботнего женского марша в Минске. В акции приняли участие около двух тысяч активисток.
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