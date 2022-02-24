ЕС ввел санкции относительно Беларуси. Лукашенко в этом списке нет

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций сообщило о том, что Евросоюз согласовал санкции против официальных лиц Республики Беларусь.
Отмечается, что причиной решения стали "фальсификация выборов и нарушение прав человека в стране".
В "черный" список попали около 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов. Однако Александра Лукашенко среди них пока нет.
"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу, 2 октября - ред.) письменной процедурой будет реализован "черный" список из примерно 40 имен", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.
Напомним, ранее Великобритания и Канада ввели санкции в связи с фальсификациями на выборах президента и подавлением мирных протестов в Беларуси.
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