ЕС ввел санкции относительно Беларуси. Лукашенко в этом списке нет

05:59 02 Октябрь Киев, Украина

 
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций сообщило о том, что Евросоюз согласовал санкции против официальных лиц Республики Беларусь.

Отмечается, что причиной решения стали "фальсификация выборов и нарушение прав человека в стране".

В "черный" список попали около 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов. Однако Александра Лукашенко среди них пока нет.

"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу, 2 октября - ред.) письменной процедурой будет реализован "черный" список из примерно 40 имен", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.

Напомним, ранее Великобритания и Канада ввели санкции в связи с фальсификациями на выборах президента и подавлением мирных протестов в Беларуси.