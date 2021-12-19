ЕС: Россия должна отвечать за выполнение минских договоренностей

Постоянный совет ОБСЕ огласил на своем заседании заявление ЕС по минским соглашениям. В заявлении Европейского Союза четко говорится о полном восстановлении территориальной целостности Украины, как об единственно возможном результате выполнения минских соглашений. Об этом сообщает сегодня Укринформ.

"Минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования, обеспечивая соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ", − указано в заявлении.

Отмечается, что Россия должна принять ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе и выполнение указанных договоренностей.

В числе первоочередных заданий в ЕС выделили обновленный план разминирования и взаимное освобождении удерживаемых лиц, а также одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить эти обязательства путем конструктивных действий в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандского формата", − подчеркнули европейские дипломаты.

В организации напомнили РФ, что экономические санкции напрямую связаны с выполнением взятых на себя обязательств, и призвали повлиять на незаконные вооруженные формирования на востоке Украины.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролирующих поддерживаемые Россией вооруженные формирования", − отметили в ЕС.

Ранее в Москве заявили, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.

Напомним, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин отметил "контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей".