ЕС: Россия должна отвечать за выполнение минских договоренностей

Постоянный совет ОБСЕ огласил на своем заседании заявление ЕС по минским соглашениям. В заявлении Европейского Союза четко говорится о полном восстановлении территориальной целостности Украины, как об единственно возможном результате выполнения минских соглашений. Об этом сообщает сегодня Укринформ.
Отмечается, что Россия должна принять ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе и выполнение указанных договоренностей.
В числе первоочередных заданий в ЕС выделили обновленный план разминирования и взаимное освобождении удерживаемых лиц, а также одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье.
В организации напомнили РФ, что экономические санкции напрямую связаны с выполнением взятых на себя обязательств, и призвали повлиять на незаконные вооруженные формирования на востоке Украины.
Ранее в Москве заявили, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.
Напомним, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин отметил "контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей".
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