ЕС призвал РФ к диалогу в ТКГ и срочному допуску Красного Креста на Донбасс

09:26 27 ноября Киев, Украина

Представители Евросоюза в очередной раз отметили, что действия санкций в отношении РФ напрямую зависят от выполнения Россией Минских договоренностей. Поэтому Москва обязана возобновить диалог в ТКГ и прекратить препятствовать доступу Международного Комитета Красного Креста на территорию Донбасса.



Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября.

"Мы снова призываем Россию продемонстрировать конструктивный подход в ТКГ. Украина уже продемонстрировала свою готовность двигаться вперед по 4 участкам разведения и 19 участкам разминирования. Также необходимо срочно предоставить МККК доступ к удерживаемым лицам в неподконтрольных правительству районах, как это сделано в районах, контролируемых украинским правительством", - отмечается в заявлении.

В ЕС также призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта в Донбассе путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также выразили беспокойство касаемо присутствия российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины.



В ЕС напомнили, что продолжительность экономических санкций против России остается четко привязанной к полной реализации Минских договоренностей.