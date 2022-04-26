ЕС призвал РФ к диалогу в ТКГ и срочному допуску Красного Креста на Донбасс

Представители Евросоюза в очередной раз отметили, что действия санкций в отношении РФ напрямую зависят от выполнения Россией Минских договоренностей. Поэтому Москва обязана возобновить диалог в ТКГ и прекратить препятствовать доступу Международного Комитета Красного Креста на территорию Донбасса.
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября.
В ЕС также призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта в Донбассе путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также выразили беспокойство касаемо присутствия российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины.
В ЕС напомнили, что продолжительность экономических санкций против России остается четко привязанной к полной реализации Минских договоренностей.
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